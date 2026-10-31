{"_id":"6ae5ca1e42f69efe000ca010","slug":"video-algaugdhha-ma-parathasha-sataraya-bsakatabl-sapanana-maratha-ka-harakara-varanaesa-na-jata-khatab-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में प्रदेश स्तरीय बास्केटबॉल संपन्न, मेरठ को हराकर वाराणसी ने जीता खिताब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ में प्रदेश स्तरीय बास्केटबॉल संपन्न, मेरठ को हराकर वाराणसी ने जीता खिताब

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 31 Oct 2026 04:29 PM IST Updated Sat, 31 Oct 2026 04:29 PM IST







Link Copied



अलीगढ़ के महारानी अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 31 अक्तूबर को प्रदेश स्तरीय जूनियर बालक बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। वाराणसी मंडल ने फाइनल में मेरठ मंडल को 55-40 अंकों से हराकर विजेता खिताब जीता। मेरठ मंडल उपविजेता रहा। अपर आयुक्त अखिलेश यादव ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार दिए। ... और पढ़ें

विज्ञापन