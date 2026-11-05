अलीगढ़ में हाईवे किनारे मिला अज्ञात महिला का शव

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अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र में आज सुबह हाईवे किनारे झाड़ियों में एक 30 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिला। सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना कर शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। महिला की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम कमलेश कुमार ने बताया कि अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

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