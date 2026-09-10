अलीगढ़ में चल रही प्रदेश स्तरीय माध्यमिक विद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता

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अलीगढ़ के डीएस इंटर कॉलेज में चल रही प्रदेश स्तरीय माध्यमिक विद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों में खिलाड़ियों के बीच कड़े मुकाबले हुए। प्रयागराज, मेरठ और आगरा की टीमों ने कई मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन कर बढ़त बनाई। खिलाड़ियों ने बेहतर रणनीति और धैर्य का प्रदर्शन किया।

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