{"_id":"6ad08166c1c50d58d30edf24","slug":"video-algaugdhha-ma-aasamana-ma-chhae-bthal-fara-brasha-ka-sabhavana-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में आसमान में छाए बादल, फिर बारिश की संभावना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ में आसमान में छाए बादल, फिर बारिश की संभावना

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 15 Oct 2026 01:01 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 01:01 PM IST







Link Copied



अलीगढ़ में कभी तो तेज धूप से उमस हो जाती है, तो कभी बारिश हो जाती है। 15 अक्तूबर को अचानक आसमान में बादल छा गए। बारिश होने की संभावना नजर आने लगी। ... और पढ़ें

विज्ञापन