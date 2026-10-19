अलीगढ़ के दुर्गापुरी मोहल्ले में रास्ता विवाद पर मारपीट, तीन गिरफ्तार

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अलीगढ़ में 18 अक्तूबर की देर रात दुर्गापुरी मोहल्ले में रास्ता विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। इसमें एक महिला के सिर में चोटें आईं, जिसकी हालत सामान्य है। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है। तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मौके पर शांति बनी हुई है। क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम कमलेश ने इसकी जानकारी दी ।

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