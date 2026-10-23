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अलीगढ़ के पैरासेलिंग शिविर में एनसीसी कैडेट्स ने भरी 80 फीट ऊंची उड़ान

Chaman Kumar Sharma

Updated Fri, 23 Oct 2026 10:25 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 10:25 PM IST







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अलीगढ़ की तालानगरी स्थित मैदान में 10 दिवसीय पैरासेलिंग शिविर लगा, जिसमें 600 एनसीसी कैडेट ने प्रशिक्षण लिया। कैडेट्स ने 80 फीट ऊंची उड़ान भरना सीखा। ... और पढ़ें

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