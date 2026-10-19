{"_id":"6ad60b75302507ae4e0d87fc","slug":"video-algaugdhha-ka-bhajapara-ma-sharab-pakara-marapata-yavaka-harasata-ma-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ के भुजपुरा में शराब पीकर मारपीट, युवक हिरासत में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ में 18 अक्तूबर की रात भुजपुरा में 28 वर्षीय शाहिद ने शराब पीकर सैफ से पैसों को लेकर गाली-गलौज की। उसने मारपीट का भी प्रयास किया। सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची। फायरिंग की घटना असत्य पाई गई। पुलिस ने शाहिद को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा है। मौके पर शांति है।

... और पढ़ें