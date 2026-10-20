{"_id":"6ad7518224805d1fd606c0b7","slug":"video-algaugdhha-ka-acaltal-sa-nakal-thashahara-shabhayatara-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ के अचलताल से निकली दशहरा शोभायात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगे-आगे ऊंट और घोड़े, पीछे रीछ-भालुओं के स्वरूप, गूंजते महाकाल के ढोल और बैंड की धुन पर थिरकते श्रद्धालु...। अचलताल स्थित श्रीरामलीला भवन से मंगलवार दोपहर निकली दशहरा शोभायात्रा में कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। जय श्रीराम और हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा मार्ग गूंज उठा। सड़क के दोनों ओर खड़े लोग प्रभु श्रीराम की सेना की एक झलक पाने को आतुर दिखे। कहीं पुष्पवर्षा हुई तो कहीं आरती उतारकर स्वागत किया गया। रंग-बिरंगी झांकियों के बीच आगे बढ़ती शोभायात्रा को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटती रही।

... और पढ़ें