अखिलेश यादव ने सीएम योगी को दी बड़ी चुनौती!

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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी कि यदि वह 1.27 करोड़ वोट कटने की बात मानते हैं तो उनकी पोस्ट अपने आधिकारिक हैंडल से री-पोस्ट करें। साथ ही शेर लिखा, अब कोई फर्क कहां रह गया तुममें और हममें। न किसी शिकायत में, न तुम्हारे-हमारे गम में।



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