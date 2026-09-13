VIDEO: युवक ने दी फोटो वायरल करने की धमकी, एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

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आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र की युवती ने जबरन शादी का दबाव बनाने और फोटो वायरल करने की धमकी देने का आरोप युवक पर लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 9 सितंबर को दोपहर करीब 2:30 बजे करन नामक युवक बाइक से उनके घर के सामने आकर आवाज लगाने लगा। मां ने कारण पूछा तो आरोपी ने खुद को पीड़िता का प्रेमी बताया। कुछ समय पहले करन की बहन बहाने से उन्हें अपने घर ले गई थी। अपने भाई करन के साथ फोटो खिंचवाए थे। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि पुलिस ने जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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