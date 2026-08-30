{"_id":"6a94050a1c09408d9e000659","slug":"video-youth-dragged-out-of-car-and-beaten-attackers-made-off-with-twenty-thousand-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: कार से खींचकर युवक को पीटा, 20 हजार ले गए हमलावर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा से शनिवार को अपने घर लौट रहे बाह के एक युवक को रास्ते में कार सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर रोक लिया। कार से खींचकर उसकी जमकर पिटाई की। आरोप है कि हमलावर कार में रखे 20 हजार रुपये की नकदी भी ले उड़े। पीड़ित की शिकायत पर बाह थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गली गोपाल जी बाह के विशाल उर्फ विक्की की ओर से बाह थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी के मुताबिक, शनिवार को वह अपनी कार से आगरा से घर लौट रहा था। अरनोटा पुल के पास कार का टायर पंचर हो गया था। पंचर को जुड़वा कर बाह की ओर आ रहा था। कार सवार पीछा कर रहे थे। फरेरा निकलने के बाद जरार में कृष्णा होटल के पास ओवरटेक कर उसकी कार को रोक लिया। स्विफ्ट सवार कार से तमंचा लेकर उतरे लोगों ने उसे कार से बाहर खींच लिया और मारपीट की। एक व्यक्ति उसकी कार में बैठ गया। कार से 20 हजार रुपये चोरी हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद 2 नामजद समेत 5 हमलावर भाग गए। बाह पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मामले की जांच में जुटी है।

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