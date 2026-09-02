दहेज का लालच: पत्नी को इस कदर किया प्रताड़ित, उसने दे दी जान; पति को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

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थाना खंदौली में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बिट्टी देवी ने वर्ष 2018 में अपनी पुत्री साधना की शादी थाना खंदौली क्षेत्र के गांव वास अगरिया निवासी रवि कुमार के साथ की थी। आरोप लगाया था कि पुत्री का पति व ससुराल के अन्य परिजन शादी में मिले दहेज से खुश नहीं हुए। अतिरिक्त दहेज में रुपयों की मांग कर उत्पीड़न करते थे। विरोध पर मारपीट करते थे।उत्पीड़न से परेशान होकर पुत्री ने 15 अप्रैल, 2024 की रात फंदे से लटककर जान दे दी थी। पुलिस ने पति व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने 23 अप्रैल, 2024 को पति को हिरासत में लिया। अदालत में पेश कर जेल भेजा था। अन्य के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर विवेचक ने सिर्फ पति के खिलाफ 16 जुलाई, 2024 को अदालत में आरोपपत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से बिट्टी देवी, मृतका के पिता रामेश्वर नागोरिया, बहन अंजली, एसीपी पीयूष कांत राय सहित 9 गवाह अदालत में पेश किए गए।