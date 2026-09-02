कर्ज के बदले लूटी आबरू: महिला से की दरिंदगी, रकम लौटाने के बाद भी न दिए गहने; पीड़िता ने दर्ज कराई FIR
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 02 Sep 2026 09:28 AM IST
सार
रुनकता में एक महिला ने जेवर गिरवी रखकर लिए गए उधार को चुकाने के बावजूद आभूषण वापस नहीं मिलने का आरोप लगाया है। महिला ने सूरजभान पर शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया, जिसके बाद सिकंदरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के रुनकता में एक महिला ने आभूषण गिरवी रखकर लिए गए उधार को चुकाने के बावजूद जेवर वापस न मिलने और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर सिकंदरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्होंने सूरजभान नामक व्यक्ति से आभूषण गिरवी रखकर पैसे उधार लिए थे। सूरजभान का महिला के घर आना-जाना शुरू हो गया। महिला का आरोप है कि इसी दौरान सूरजभान ने कई बार उसका शारीरिक शोषण किया।
काफी समय बीत जाने के बाद भी जब आभूषण वापस नहीं मिले, तो महिला ने सिकंदरा थाने में सूरजभान के खिलाफ तहरीर दी। हालांकि, कार्रवाई न होने पर महिला ने एक वीडियो वायरल किया है। वीडियो में महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्महत्या करने की बात की। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्होंने सूरजभान नामक व्यक्ति से आभूषण गिरवी रखकर पैसे उधार लिए थे। सूरजभान का महिला के घर आना-जाना शुरू हो गया। महिला का आरोप है कि इसी दौरान सूरजभान ने कई बार उसका शारीरिक शोषण किया।
विज्ञापन
काफी समय बीत जाने के बाद भी जब आभूषण वापस नहीं मिले, तो महिला ने सिकंदरा थाने में सूरजभान के खिलाफ तहरीर दी। हालांकि, कार्रवाई न होने पर महिला ने एक वीडियो वायरल किया है। वीडियो में महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्महत्या करने की बात की। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
विज्ञापन