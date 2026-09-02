कर्ज के बदले लूटी आबरू: महिला से की दरिंदगी, रकम लौटाने के बाद भी न दिए गहने; पीड़िता ने दर्ज कराई FIR

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महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्होंने सूरजभान नामक व्यक्ति से आभूषण गिरवी रखकर पैसे उधार लिए थे। सूरजभान का महिला के घर आना-जाना शुरू हो गया। महिला का आरोप है कि इसी दौरान सूरजभान ने कई बार उसका शारीरिक शोषण किया।काफी समय बीत जाने के बाद भी जब आभूषण वापस नहीं मिले, तो महिला ने सिकंदरा थाने में सूरजभान के खिलाफ तहरीर दी। हालांकि, कार्रवाई न होने पर महिला ने एक वीडियो वायरल किया है। वीडियो में महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्महत्या करने की बात की। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।