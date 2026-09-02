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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Woman Alleges Exploitation and Jewelry Fraud After Repaying Loan FIR Registered in Agra

कर्ज के बदले लूटी आबरू: महिला से की दरिंदगी, रकम लौटाने के बाद भी न दिए गहने; पीड़िता ने दर्ज कराई FIR

Wed, 02 Sep 2026 09:28 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 02 Sep 2026 09:28 AM IST
सार

रुनकता में एक महिला ने जेवर गिरवी रखकर लिए गए उधार को चुकाने के बावजूद आभूषण वापस नहीं मिलने का आरोप लगाया है। महिला ने सूरजभान पर शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया, जिसके बाद सिकंदरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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Woman Alleges Exploitation and Jewelry Fraud After Repaying Loan FIR Registered in Agra
महिला सांकेतिक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के रुनकता में एक महिला ने आभूषण गिरवी रखकर लिए गए उधार को चुकाने के बावजूद जेवर वापस न मिलने और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर सिकंदरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्होंने सूरजभान नामक व्यक्ति से आभूषण गिरवी रखकर पैसे उधार लिए थे। सूरजभान का महिला के घर आना-जाना शुरू हो गया। महिला का आरोप है कि इसी दौरान सूरजभान ने कई बार उसका शारीरिक शोषण किया।
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काफी समय बीत जाने के बाद भी जब आभूषण वापस नहीं मिले, तो महिला ने सिकंदरा थाने में सूरजभान के खिलाफ तहरीर दी। हालांकि, कार्रवाई न होने पर महिला ने एक वीडियो वायरल किया है। वीडियो में महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्महत्या करने की बात की। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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