{"_id":"6ab6bb4fec556972ab065cc1","slug":"video-youth-dies-of-electric-shock-while-switching-on-submersible-pump-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सबमर्सिबल पंप चालू करने गए युवक की करंट से मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के निबोहरा थाना क्षेत्र के गांव पुरा मोहरदिल में बुधवार रात सरकारी टीटीएसपी की सबमर्सिबल पंप चालू करने गए युवक की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया। गांव पुरा मोहरदिल निवासी नीरज (30) घर के सामने लगी सरकारी टीटीएसपी की सबमर्सिबल पंप चालू करने बुधवार की रात गया था। इसी दौरान डीपी से निकले तार के कारण वहां करंट फैल गया। चपेट में आने से नीरज गंभीर रूप से झुलसकर जमीन पर गिर पड़ा। काफी देर तक नीरज के घर नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश में निकले। टंकी के पास नीरज को जमीन पर पड़ा देखकर घरवाले उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नीरज अपने पीछे दो बेटे और एक बेटी को छोड़ गया है। परिजन ने बताया कि नीरज दिल्ली में हलवाई का काम कर परिवार का भरण-पोषण करता था। एसीपी शमसाबाद राजीव रंजन ने बताया कि पानी की टंकी को चालू करते समय करंट लगने से युवक की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

... और पढ़ें