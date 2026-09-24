VIDEO: जन्मदिन समारोह में युवक को पीटा

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आगरा के सदर थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट और गालीगलौज के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई है। पुलिस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है। नगला भूरी सिंह, बिंदु कटरा निवासी जितेंद्र सिंह ने बताया कि 18 सितंबर को वह पड़ोसी के जन्मदिन समारोह में गए थे। वहां धीरू, गजेंद्र और दो अज्ञात लोगों ने उन्हें गालियां दीं। आरोपियों ने जितेंद्र को बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता कहते हुए पीटा। शोर सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर तलाश की जा रही है।

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