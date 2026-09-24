VIDEO: विवाहिता को ले जाने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

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आगरा के थाना डौकी क्षेत्र से 18 वर्षीय शादीशुदा युवती के पिता ने युवक पर बहला-फुसलाकर बेटी को घर से ले जाने का आरोप लगाते हुए थाना डौकी में तहरीर दी है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को दी तहरीर में युवती के पिता ने बताया उसकी 18 वर्षीय शादीशुदा बेटी को घर पर से एक युवक भगाकर अपने साथ ले गया। परिजन ने युवती की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। पुलिस युवती की तलाश कर रही है।

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