{"_id":"6ac4c12933bebc7e220eb88e","slug":"video-yamuna-survey-finds-over-200-species-including-gharials-and-river-dolphins-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: यमुना की गोद में कुदरत का खजाना... 200 से ज्यादा प्रजातियां मिलीं, घड़ियाल-डॉल्फिन समेत दुर्लभ जीवों का बसेरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: यमुना की गोद में कुदरत का खजाना... 200 से ज्यादा प्रजातियां मिलीं, घड़ियाल-डॉल्फिन समेत दुर्लभ जीवों का बसेरा

Dhirendra Singh

Updated Tue, 06 Oct 2026 03:06 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 03:06 PM IST







Link Copied



यमुना और इसकी वादियों में प्राकृतिक खजाना मिला है। यहां संकटग्रस्त 200 से अधिक प्रजातियां मिली हैं। वन विभाग इससे उत्साहित है और इनको संरक्षित करेगा। इसके लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी गई है। ... और पढ़ें

विज्ञापन