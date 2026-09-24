{"_id":"6ab50f8c924ccecab10081aa","slug":"video-woman-jumps-into-yamuna-amid-domestic-strife-police-launch-search-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: गृह क्लेश में यमुना में कूदी महिला, पुलिस ने शुरू की तलाश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा के थाना मांट क्षेत्र में गृह क्लेश से परेशान महिला ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। महिला की नदी कूदने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की तलाश शुरू कराई। बुधवार को कस्बा मांट निवासी रचना पत्नी गौरव ने गृह क्लेश के चलते यमुना नदी में छलांग लगा दी। महिला की नदी में कूदने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और मांट पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों और नाव की मदद से महिला की खोज शुरू की। महिला के पति गौरव ने पुलिस को बताया कि रचना गृह क्लेश के चलते परेशान चल रही थी और बीमार भी थी। इसी के चलते वह यमुना नदी के किनारे पहुंची और नदी में छलांग लगा दी। मांट थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार ने बताया कि महिला की तलाश की जा रही और मामले की जांच की जा रही है।

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