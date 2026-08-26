VIDEO: दो महीने से बूंद-बूंद को तरसे लोग, मटके लेकर पहुंचे कैंट बोर्ड

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पानी की किल्लत से दो माह से जूझ रहे कैंट बोर्ड क्षेत्र के लोगों ने हाथों में मटके लेकर प्रदर्शन किया। कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. पंकज महेंद्रू की अगुवाई में पहुंची महिलाओं और लोगों ने कैंट बोर्ड के अधिकारियों से पानी के साथ सीवर, स्ट्रीट लाइट, सफाई की समस्या के समाधान की मांग की। करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद अधिकारियों ने लोगों के साथ बैठक की और जल्द समाधान का आश्वासन दिया।

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