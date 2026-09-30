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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Wanted accused in high-profile Raj Chauhan murder case arrested

VIDEO: चर्चित राज चौहान हत्याकांड का वांछित आरोपी गिरफ्तार

Wed, 30 Sep 2026 07:44 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Wed, 30 Sep 2026 07:44 PM IST
Wanted accused in high-profile Raj Chauhan murder case arrested
आगरा के थाना ट्रांसयमुना क्षेत्र के टेढ़ी बगिया स्थित एसएन स्टे गेस्ट हाउस में हुई 23 जनवरी को चार्चित राज चौहान की हत्या के मामले में वांछित आरोपी इरफान मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे नूरानी मस्जिद, शाह नगर बंबा स्थित उसके घर के पास से दबोचा। आरोपी के खिलाफ ट्रांस यमुना थाने में हत्या समेत चार मुकदमे दर्ज हैं। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि वांछित और इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को मुखबिर से इरफान के शाह नगर बंबा में मौजूद होने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी इरफान मलिक पुत्र पप्पू खां के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमले, मारपीट, जुआ और आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
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