VIDEO: प्रदर्शन कर रहे थे सपाई, तभी राहगीर ने लगा दिए मोदी-योगी के नारे; वीडियो हुआ वायरल

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गड्ढों में तब्दील सड़कें, खुले नाले, जरा सी बारिश में जलभराव और बदहाल व्यवस्थाओं के कारण जा रही जानों के विरोध में बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने संजय प्लेस से नगर निगम तक जुलूस निकाला। उन्होंने नगर आयुक्त के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने किया। उन्होंने आगरा स्मार्ट सिटी योजना पर खर्च हुए 1100 करोड़ रुपये की उच्चस्तरीय और खुली जांच की मांग की। आरोप लगाया कि नगर निगम की लापरवाही के कारण पिछले दो महीनों में खुले नालों में गिरने से चार और गड्ढे में एंबुलेंस फंसने से एक अजन्मे बच्चे की जान चली गई। सपा ने शहर को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग की। पार्टी ने मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग के साथ जिम्मेदारों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई गई। वहीं, एमजी रोड पर सपा के प्रदर्शन के दौरान एक राहगीर जो एक्टिवा पर सवार था, उसने जुलूस को देखकर योगी-मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं की युवक से कहासुनी हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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