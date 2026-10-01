VIDEO: एमबीबीएस और बीडीएस की 547 सीटों पर हुआ प्रवेश

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आगरा। एसएन मेडिकल कॉलेज में नीट यूजी काउंसिलिंग में अब तक 547 सीटों पर प्रवेश हो गया है। 1 अक्तूबर तक काउंसिलिंग चलेगी। काउंसिलिंग प्रभारी डॉ. करुणा शंकर दिनकर ने बताया कि एसएन मेडिकल कॉलेज में 8 मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। इसमें छात्रों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन, स्वास्थ्य जांच की जा रही है। सह प्रभारी डॉ. भूपेंद्र सिंह ने बताया कि एमबीबीएस और बीडीएस की करीब 1400 सीटें हैं, जिसमें आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और शिकोहाबाद के मेडिकल कॉलेज शामिल है।

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