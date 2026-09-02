VIDEO: रास्ते के विवाद में दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, चार घायल

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आगरा। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के गांव छतरियापुरा में मंगलवार रात रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। इस मारपीट में दोनों पक्षों से कुल चार लोग घायल हो गए जिनमें से दो को गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया है।

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