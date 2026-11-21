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त्योहार के बाद घर लौटने और दूसरे शहरों में जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने 10 जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इनमें से दो जोड़ी ट्रेनें आगरा के ईदगाह स्टेशन पर रुकेंगी। इनसे आगरा के यात्री गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, छपरा, वाराणसी, प्रयागराज, कोटा, रतलाम, सूरत और मुंबई तक सफर कर सकेंगे। दोनों जोड़ी ट्रेनों का संचालन एक-एक फेरे के लिए होगा। बाकी आठ जोड़ी ट्रेनों का आगरा में ठहराव नहीं है। आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि गाड़ी संख्या 05091 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस विशेष ट्रेन 23 नवंबर को गोरखपुर से चलेगी। यह दोपहर 12:45 बजे ईदगाह स्टेशन पहुंचेगी और पांच मिनट ठहरकर 12:50 बजे रवाना होगी। इसमें 22 एलएचबी कोच होंगे। आगरा से यात्री टूंडला, कानपुर, लखनऊ, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर की ओर जा सकेंगे। दूसरी दिशा में बयाना, गंगापुर सिटी, कोटा, रतलाम, भरूच और सूरत होते हुए मुंबई पहुंच सकेंगे। वापसी में गाड़ी संख्या 05092 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर विशेष ट्रेन 25 नवंबर को सुबह 9:10 बजे ईदगाह पहुंचेगी और 9:15 बजे रवाना होगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 05185 छपरा-बांद्रा टर्मिनस विशेष ट्रेन 25 नवंबर को दोपहर 12:45 बजे ईदगाह पहुंचेगी और 12:50 बजे रवाना होगी। इसमें 18 एलएचबी कोच होंगे। इससे यात्री बयाना, कोटा, नागदा, रतलाम, भरूच और सूरत होते हुए मुंबई जा सकेंगे। वापसी में 05186 बांद्रा टर्मिनस-छपरा विशेष ट्रेन 27 नवंबर को सुबह 8:30 बजे ईदगाह पहुंचेगी और 8:35 बजे रवाना होगी। इससे आगरा से प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, सीवान और छपरा की यात्रा की जा सकेगी। ट्रेनों का ईदगाह स्टेशन पर पांच-पांच मिनट का ठहराव रहेगा।

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