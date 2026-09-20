VIDEO: पेड़ के सहारे छत पर पहुंचा चोर, जाल तोड़कर शोरूम में चोरी

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आगरा के थाना ट्रांसयमुना क्षेत्र के टेढ़ी बगिया के आंबेडकर तिराहे पर शुक्रवार की रात चोर ने इन्वर्टर-बैटरी शोरूम को निशाना बनाया। चोर बाहर लगे पेड़ के सहारे छत पर पहुंचा। लोहे के जाल की पत्तियां तोड़कर केबल के सहारे शोरूम के अंदर उतर गया। गल्ले में रखी करीब 20 हजार रुपये की नकदी लेकर भाग निकला। शोरूम संचालक राजवीर सिंह के सुबह दुकान खोलने पहुंचने पर चोरी की जानकारी हुई। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मामले में सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर चोर की तलाश की जा रही हैं।

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