VIDEO: शिक्षक दिवस, किताबों से आगे...विद्यार्थियों की जिंदगी संवार रहे शिक्षक

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आगरा। शिक्षक की भूमिका सिर्फ किताबों का ज्ञान देने तक सीमित नहीं है। बल्कि विद्यार्थियों के सपनों को उड़ान देने का काम कर रहे हैं। कोई खुद बैसाखियों के सहारे स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने का हौसला दे रहा है, तो कोई आर्थिक अभाव में पढ़ रहे बच्चों की जरूरतें अपनी जेब से पूरी कर रहे हैं। तो कोई विद्यार्थियों बेहतर शिक्षा दे उन्हें रोजगार दिलाने का काम रहा है।

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