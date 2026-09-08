{"_id":"6a9fc0bb5095dd67890f4ad5","slug":"video-swine-flu-like-symptoms-sore-throat-and-severe-body-pain-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण, गले में खराश- शरीर में तेज दर्द","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। मौसम में हो रहे बदलाव के चलते वायरल फीवर के मरीज ढाई गुना तक बढ़ गए हैं। इससे एसएन में ओपीडी ठसाठस भर गई। इनमें स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण दिख रहे हैं। गले में खराश, जुकाम-खांसी और मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। सांस फूलने वाले मरीजों में स्वाइन फ्लू की आशंका पर नमूनों की जांच भी कराई जा रही है।

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