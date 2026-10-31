VIDEO: कूड़े के ढेर में लगा दी आग, धुएं से फूला दम

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आगरा के मदिया कटरा चौराहे के नजदीक दास कॉलोनी में भारी मात्रा में कूड़े के ढेर में आग लगा दी गई। स्थनीय लोगों ने बताया कि बार-बार शिकायतों के बावजूद नगर निगम आग लगाने वालों और कूड़ा डालने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं धुएं से राहगीरों के साथ आसपास रहने वाले लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा।

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