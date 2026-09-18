{"_id":"6aad0476a01b4536df0700b2","slug":"video-scorching-heat-in-the-afternoon-rain-brought-relief-in-the-evening-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: दोपहर में गर्मी से तपे, शाम को बारिश लाई राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। तीन दिनों से तेज गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा था। बृहस्पतिवार दोपहर तक तेज चिलचिलाती धूप और उमस ने पसीने से तरबतर शहरवासियों को शाम पांच बजे के बाद मौसम में आए बदलाव ने राहत दी। शाम छह बजे के बाद हुई बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को सुकून महसूस किया। दिन में पारा 35.6 डिग्री के पास था, लेकिन बारिश के बाद रात में यह 26 डिग्री पर आ गया। करीब 9 डिग्री की कमी बारिश के कारण हो गई। इससे गर्मी-उमस से बेहाल रहे लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश के आसार जताए हैं।

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