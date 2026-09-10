VIDEO: नगर निगम के खिलाफ सपा का हल्लाबोल, भ्रष्टाचार और खुले नालों पर प्रदर्शन; गेट बंद कर बाहर ही लिया ज्ञापन

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आगरा नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, गंदगी, नालों में गिरकर लोगों की मौत, स्मार्ट सिटी में 1100 करोड रुपए के कामों में भ्रष्टाचार समेत जन समस्याओं पर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के नेतृत्व में पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गेट पर ही धरना प्रदर्शन किया। उनके आने से पहले ही निगम कर्मचारियों ने गेट बंद कर दिए थे। बाहर ही पोर्टिको में उनसे ज्ञापन लिया गया। सपा नेताओं ने ज्ञापन में भ्रष्टाचार की जांच और खुले पड़े नालों को ढकने की मांग उठाई।

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