VIDEO: स्वाभिमान सभा के समर्थन में रालोद ने निकाली कार रैली

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राष्ट्रीय लोकदल की ओर से 12 अक्टूबर को प्रस्तावित स्वाभिमान सभा में समर्थन जुटाने के लिए बुधवार को कार्यकर्ताओं ने गांवों में कार रैली निकाली। जिलाध्यक्ष गोविंद शर्मा के नेतृत्व में निकाली गई रैली का शुभारंभ अकोला कस्बा स्थित घासी बाबा मंदिर से हुआ। कार रैली नगला परमाल, गढ़ी हरदयाल, नगला कारे, रामनगर, पिनानी, मुरकिया और बिसेहरा होते हुए ककुआ स्थित शुभ मंगलम गार्डन पहुंची। यहां रैली का समापन हुआ। समापन स्थल पर विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र चाहर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया और सभा आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष गोविंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से 12 अक्टूबर को होने वाली स्वाभिमान सभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया, उन्होंने बताया कि स्वाभिमान सभा जेंगारा गांव में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव संपर्क कर ग्रामीणों से सभा में पहुंचने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन मनजीत फौजी ने किया। इस दौरान प्रदेश महासचिव महेश जाटव, युवा जिलाध्यक्ष रविंद्र चाहर, पल्लवी सक्सैना, रंधीर काका, केपी चाहर, राजबहादुर सिंह, धर्मेंद्र चाहर, करतार सिंह प्रधान, मुकेश जादौन, चौधरी मांगेलाल, जगबीर सिंह जाटव, राजीव चौधरी, रूपराम, उम्मेद सिंह, राजपाल सोलंकी आदि मौजूद रहे।

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