VIDEO: जुआ खेलते 7 लोगों को पुलिस ने पकड़ा

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रुनकता। कस्बे में जुआ खेल रहे सात लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 9,640 रुपये और ताश के पत्ते मिले हैं। सोमवार की दोपहर सूचना पर पुलिस एक निजी अस्पताल के पीछे खेत में जुआ खेलते लोगों को दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में प्रशांत, दीपचंद्र, प्रवीन, अभिमन्यु, देवेंद्र, विष्णु और आकाश हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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