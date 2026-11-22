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कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने शनिवार को आगरा से विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। रोहता नहर चौराहे पर आयोजित मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। मंडलीय सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचते ही कई कार्यकर्ता मंच पर चढ़ने लगे। इस पर उनमें तकरार भी हुई। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह और मुकेश डागुर के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वरिष्ठ नेताओं ने दोनों को शांत कराया।

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