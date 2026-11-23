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आगरा में लगातार गिरते भूजल स्तर और खारे पानी की समस्या को देखते हुए किसानों को खेती का तरीका बदलने की जरूरत है। आलू जैसी अधिक पानी की जरूरत वाली फसलों के साथ अब मोटे अनाज और कम पानी में तैयार होने वाली फसलों की खेती पर जोर देना चाहिए। यह बात सहारनपुर के नंदी फिरोजपुर गांव के प्रगतिशील किसान और पद्मश्री से सम्मानित सेठपाल सिंह ने आगरा में कही। उन्होंने कहा कि आगरा में भूजल स्तर कम होने के साथ पानी खारा भी है। ऐसे में परंपरागत खेती पर ही निर्भर रहने से किसानों के सामने आने वाले समय में पानी का संकट और बढ़ सकता है। किसानों को ऐसी फसलों की ओर बढ़ना चाहिए, जिनमें सिंचाई की कम जरूरत हो और उत्पादन के साथ आमदनी भी बेहतर हो। सेठपाल सिंह ने मोटे अनाज की खेती को इसके लिए उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण से पानी की बचत होगी और किसानों को खेती में नए विकल्प मिलेंगे। कृषि क्षेत्र में नवाचार के लिए सेठपाल सिंह को वर्ष 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था।

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