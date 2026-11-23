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जगदीशपुरा के माधवकुंज निवासी देवेंद्र आहूजा ने बताया कि उन्होंने मधुनगर निवासी ध्रुव वशिष्ठ से मौजा मऊ मटाई थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में कुल 8711.18 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी। आरोप है कि इसमें से 222.96 वर्ग मीटर हिस्से की दूसरे व्यक्ति के पक्ष में रजिस्ट्री करा दी गई।22 सितंबर को इसकी जानकारी हुई। विरोध करने पर उन्हें धमकी दी गईं। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि शाहगंज पुलिस ने ध्रुव और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज बनाने व इस्तेमाल करने और धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।