यूपी: पहले बेची जमीन, फिर दूसरे के नाम करा दी रजिस्ट्री; आगरा में दो लोगों पर मुकदमा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 23 Nov 2026 11:04 AM IST
सार
आगरा में जमीन बेचने के बाद उसी के 222.96 वर्गमीटर हिस्से की दूसरे व्यक्ति के नाम दोबारा रजिस्ट्री कराने का आरोप लगा है। शिकायत पर शाहगंज पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज और धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
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विस्तार
जमीन बिक्री करने के बाद उसी भूमि के हिस्से को दूसरे व्यक्ति के नाम दोबारा रजिस्ट्री की गई। इस आरोप में शाहगंज थाने में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता देवेंद्र आहूजा ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।
जगदीशपुरा के माधवकुंज निवासी देवेंद्र आहूजा ने बताया कि उन्होंने मधुनगर निवासी ध्रुव वशिष्ठ से मौजा मऊ मटाई थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में कुल 8711.18 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी। आरोप है कि इसमें से 222.96 वर्ग मीटर हिस्से की दूसरे व्यक्ति के पक्ष में रजिस्ट्री करा दी गई।
22 सितंबर को इसकी जानकारी हुई। विरोध करने पर उन्हें धमकी दी गईं। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि शाहगंज पुलिस ने ध्रुव और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज बनाने व इस्तेमाल करने और धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
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जगदीशपुरा के माधवकुंज निवासी देवेंद्र आहूजा ने बताया कि उन्होंने मधुनगर निवासी ध्रुव वशिष्ठ से मौजा मऊ मटाई थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में कुल 8711.18 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी। आरोप है कि इसमें से 222.96 वर्ग मीटर हिस्से की दूसरे व्यक्ति के पक्ष में रजिस्ट्री करा दी गई।
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22 सितंबर को इसकी जानकारी हुई। विरोध करने पर उन्हें धमकी दी गईं। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि शाहगंज पुलिस ने ध्रुव और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज बनाने व इस्तेमाल करने और धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
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