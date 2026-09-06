नंदोत्सव में भजन संध्या और नृत्य प्रस्तुतियों ने बांधा समां

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स्वास्थ्य, शिक्षा एवं साहित्यिक मूल्यों को समर्पित संस्था आत्मनिर्भर एक प्रयास द्वारा नंदोत्सव का उल्लासपूर्वक आयोजन किया गया। कावेरी कौस्तुभ अपार्टमेंट, होली पब्लिक स्कूल के निकट, भावना स्टेट, सिकंदरा में आयोजित कार्यक्रम में भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष राजेश खुराना एवं संस्थापिका नोनिता खुराना ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद कन्हैया को झूला झुलाया गया और श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ नंदोत्सव की खुशियां मनाईं।

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