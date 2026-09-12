आगरा ब्रेकिंग: सिपाही ने परेड ग्राउंड में दे दी जान, फंदे पर लटकी मिली लाश; पास में पड़ा था सल्फास का पैकेट

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एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि अनुज कुमार सिपाही थे। वर्ष 2019 में वो पुलिस में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती आगरा में थी। आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। विज्ञापन

एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि अनुज कुमार सिपाही थे। वर्ष 2019 में वो पुलिस में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती आगरा में थी। आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।

आगरा पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में 28 वर्षीय अनुज कुमार का शव लोहे की सीढ़ी पर रस्सी से लटका मिला। वह मूलरूप से बागपत का रहने वाला बताया गया है। मौके से सल्फास के पैकेट, पानी की बोतल, मोबाइल और चप्पल बरामद हुईं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।