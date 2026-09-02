VIDEO: पिस्टल के साथ पकड़ा नाबालिग, जांच में जुटी पुलिस

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आगरा के पिनाहट के थाना बसई अरेला पुलिस ने मंगलवार को चेकिंग के दौरान अरनौटा स्थित शराब ठेके के पास से एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 32 बोर की एक अवैध देशी पिस्टल बरामद हुई। पुलिस के अनुसार, थाना क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बाल अपचारी को अरनौटा के पास से पकड़ लिया। प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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