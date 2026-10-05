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VIDEO: जाजऊ की दौड़ में मनीष ने मारी बाजी, कृष्णा रहे दूसरे स्थान पर; गांव-गांव खेल अभियान में दिखा उत्साह

Dhirendra Singh

Updated Mon, 05 Oct 2026 02:51 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 02:51 PM IST







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बिल्ड फॉर सक्सेस, कराही की पहल पर चलाए जा रहे ‘गांव-गांव खेल अभियान’ के तहत ग्राम जाजऊ में दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें विभिन्न गांवों और क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में मदरपुर, भरतपुर के मनीष ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि भरतपुर के कृष्णा दूसरे स्थान पर रहे। विजेता खिलाड़ियों को मेडल और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। ... और पढ़ें

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