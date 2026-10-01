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VIDEO: पत्नी को ढूंढ़ने का करता रहा नाटक मगर पुलिस को हो गया शक
आगरा। अछनेरा के कुकथला में चांदनी (27) की हत्या के आरोपी लोकेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले वो मृतका के परिजन के साथ ही पत्नी को तलाशने का नाटक करता रहा। दिखाता रहा कि बहुत परेशान हैं। घरवाले भी उसकी बातों में आ गए मगर पुलिस को शक हो गया। कड़ाई से पूछताछ में उसने सच उगल दिया।
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