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VIDEO: आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर भीषण हादसा: कंटेनर-डंपर की भिड़ंत के बाद लगी आग, बाइक सवार भी चपेट में; 2 की मौत की आशंका

Dhirendra Singh

Updated Sat, 03 Oct 2026 08:04 AM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 08:04 AM IST







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आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर शांति अस्पताल के पास कंटेनर और डंपर की आमने-सामने की टक्कर में दोनों में लगी आग, एक बाइक सवार भी चपेट में दो के मरने की आशंका, आगरा अलीगढ़ हाईवे 1 घंटे से जाम दोनों तरफ लगी, कई किलोमीटर लंबी लाइन दो फायर ब्रिगेड मौके पर। ... और पढ़ें

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