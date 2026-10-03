यूपी ब्रेकिंग: आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर भीषण हादसा, कंटेनर-डंपर की भिड़ंत के बाद लगी आग; दो की मौत की आशंका
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 03 Oct 2026 08:04 AM IST
सार
आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर शांति अस्पताल के पास कंटेनर और डंपर की आमने-सामने टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे की चपेट में बाइक सवार भी आया, दो लोगों की मौत की आशंका है; हाईवे पर करीब एक घंटे से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है।
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विस्तार
आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर खंदौली के पास शांति अस्पताल के निकट एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक कंटेनर और डंपर की आमने-सामने की टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। इस हादसे में एक बाइक सवार भी चपेट में आ गया, जिससे दो लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है।
घटना के बाद से आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर यातायात करीब एक घंटे से बाधित है। दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गई हैं। सूचना मिलते ही दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हादसा सुबह के समय हुआ जब कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम थी। कंटेनर और डंपर के बीच हुई जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। इस हादसे में एक बाइक सवार भी फंस गया, जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
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पुलिस और बचाव दल मौके पर मौजूद हैं और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हाईवे पर फंसे यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस हादसे के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
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घटना के बाद से आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर यातायात करीब एक घंटे से बाधित है। दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गई हैं। सूचना मिलते ही दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं।
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हादसा सुबह के समय हुआ जब कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम थी। कंटेनर और डंपर के बीच हुई जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। इस हादसे में एक बाइक सवार भी फंस गया, जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
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पुलिस और बचाव दल मौके पर मौजूद हैं और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हाईवे पर फंसे यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस हादसे के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।