VIDEO: आगरा की एत्मादपुर तहसील में चले लात-घूंसे, वीडियो वायरल

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आगरा के एत्मादपुर तहसील में जमकर लात-घूंसे चले। तहसील परिसर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया कि रजिस्ट्री को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।

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