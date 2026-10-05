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VIDEO: एसएन में प्रसूता की मौत के मामले में जांच शुरू, रिपोर्ट तलब

Dhirendra Singh

Updated Mon, 05 Oct 2026 04:00 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 04:00 PM IST







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आगरा। एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती में देरी होने पर प्रसूता की मौत के मामले की जांच शुरू हो गई है। तीन सदस्यीय समिति ने इमरजेंसी और स्त्री रोग विभाग के प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी है। चिकित्सकीय स्टाफ और पीड़ित के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। ... और पढ़ें

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