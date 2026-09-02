VIDEO: उपचार के दौरान घायल साध्वी की मौत

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आगरा के बाह के कबीर आश्रम बटेश्वर में रहने वाली 70 वर्षीय साध्वी श्रीदेवी बाह के धोबई गांव के पास तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से घायल हो गई थी। पैर में फ्रैक्चर हो गया था। आश्रम के बदन सिंह ने बाइक सवार के खिलाफ बाह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाह पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात उपचार के दौरान साध्वी की एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराया है। कचौराघाट गांव निवासी साध्वी के भाई ने बताया मृतका ने पति की मौत के बाद साध्वी का चोला पहन लिया था। उनके कोई संतान नहीं थी।

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