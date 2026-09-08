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VIDEO: आईएमए चुनाव 27 सितंबर को, 1748 डॉक्टर करेंगे मतदान; 21 पदों पर होगा मुकाबला

आगरा ब्यूरो

Updated Tue, 08 Sep 2026 01:00 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 01:00 PM IST







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इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आगरा शाखा 2026-27 के लिए चुनाव 27 सितंबर को होंगे। इसमें 1748 चिकित्सक मतदान करेंगे। विभिन्न पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। पांच सदस्यीय चुनाव समिति भी गठित कर दी है। इस संबंध में सोमवार को आईएमए अध्यक्ष डॉ. पंकज नगायच ने जानकारी दी। ... और पढ़ें

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