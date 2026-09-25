{"_id":"6ab6bb7ac989a91c7b0255de","slug":"video-hut-set-on-fire-after-land-dispute-in-basouni-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बासौनी में जमीन के विवाद के बाद झोपड़ी में आग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के बासौनी के कुंवर खेड़ा गांव में बृहस्पतिवार करीब शाम 7 बजे प्रेम सिंह के घर में लगे छप्पर और झोपड़ी जल गई। सामान भी जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने काबू पाया। घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। इसमें आग की लपटों के बीच बुल्डोजर भी दिख रही है। कुछ लोग उसे रोकने का प्रयास कर रहे थे, पर आग बुझाने की कोशिश नहीं दिखी। यह घटना जमीनी विवाद के बाद हुई, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, पैमाइश में एक पक्ष को कम जमीन मिली थी। इसी बौखलाहट में उसने अपने छप्पर और झोपड़ी में आग लगाई। कुंवर खेड़ा के प्रेम सिंह और बाले की गढ़ी के राजवीर सिंह के बीच जमीन का विवाद है। राजवीर सिंह ने जमीन जोतने के लिए पैमाइश का प्रार्थनापत्र दिया था। आग से झोपड़ी, छप्पर, चारपाई आदि सामान जलकर नष्ट हो गए। प्रेम सिंह ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि 16 जून 2010 को उसे जमीन का पट्टा मिला था। वह इसमें दो कमरों का निर्माण करा रहा है। 4-5 फीट ऊंची बाउंड्रीवॉल भी बन चुकी है, पर पड़ोसी निर्माण में बाधा डाल रहे हैं। उसने निष्पक्ष जांच और निर्माण में हस्तक्षेप रोकने की मांग की थी।

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