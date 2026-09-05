VIDEO: देर शाम तेज बारिश, आज भी यलो अलर्ट

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आगरा। जन्माष्टमी पर देर शाम गरज-चमक के साथ तेज बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आ गई। मौसम विभाग ने शनिवार को भी तेज बारिश का अनुमान जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को दिनभर उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान किया। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। देर शाम बादल छाने के बाद तेज बारिश हुई। इस दौरान 10.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने 10 सितंबर तक बादल छाए रहने और कहीं-कहीं बारिश होने का अनुमान जताया है।

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