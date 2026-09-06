{"_id":"6a9d4d341128d4f4590c5931","slug":"video-gutkha-and-khaini-are-robbing-mouth-of-its-sense-of-taste-doctors-issue-warning-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: गुटखा-खैनी छीन रही मुंह का स्वाद, चिकित्सकों ने किया आगाह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कभी शौक में शुरू हुई गुटखा-खैनी की आदत अब मुंह की सेहत पर भारी पड़ रही है। तंबाकू के रसायन स्वाद पहचानने वाली कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे खाने का जायका बिगड़ रहा है और लार बनने की क्षमता तक प्रभावित हो रही है। इससे सूखापन और मांसपेशियां में जख्म बन रहे हैं। मामूली मिर्च-मसाले खाने से ही तेज जलन हो रही है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन की कार्यशाला एडाकॉन-2026 में चिकित्सकों ने बताया कि कम उम्र के मरीजों में भी तंबाकू से जुड़ी मुंह की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। फतेहाबाद रोड स्थित होटल में इंडियन डेंटल एसोसिएशन की कार्यशाला एडाकॉन-2026 में अमर उजाला से विशेष बातचीत में डॉक्टरों ने ये जानकारी साझा की।

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