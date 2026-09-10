{"_id":"6aa230b110a0e2798301051d","slug":"24-year-old-constable-dies-in-road-accident-was-set-to-marry-in-november-2026-09-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"24 वर्षीय सिपाही की मौत: थाने में 14 महीने पहले हुई थी तैनाती, दर्दनाक हादसे में गई जान; अगले माह होनी थी शादी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन आगरा के थाना डौकी क्षेत्र के गांव गढ़ी ठाकुरदास निवासी जांबाज सिपाही सूरज की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसे में सिपाही की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। जिस घर में कुछ समय बाद शादी की तैयारियां होनी थीं, वहां अचानक मातम छा गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय सूरज की जॉइनिंग 17 जून 2025 को गाजियाबाद के थाना लोनी में हुई थी। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम करीब चार बजे सूरज ऑटो से नाइट ड्यूटी के लिए जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ने ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में सूरज सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश हो गया। हादसा देख मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। राहगीरों ने घायल सूरज को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था मृतक

सिपाही की मौत की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली, घर में चीख-पुकार मच गई। नवंबर में होनी थी शादी मृतक सूरज तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। उससे छोटे भाई का नाम यश कुमार है, जबकि बहन रूबी है। तीनों अभी अविवाहित हैं। सूरज के पिता महाराज सिंह किसान हैं और मां गृहिणी हैं।









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